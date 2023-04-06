



Более 600 детей: В США обвинили священников в сексуализированном насилии

Священнослужители американского города Балтимор обвиняются в совершении сексуализированного насилия над более чем 600 детьми с 1940 по 2002 год. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Генерального прокурора штата Мэриленд.



В документе опубликован список из 156 обвиняемых, имена некоторых из них скрыты по решению суда. При этом отмечается, что реальное число детей, подвергшихся насилию от представителей духовенства и священнослужителей, совершавших насилие по отношению к детям, гораздо больше.



Генпрокурор штата Мэриленд Энтони Браун уточнил, что не все подозреваемые могут быть привлечены к ответственности, так как некоторые из них уже умерли.

Расследование было возбуждено в 2018 году. В его основу легли документы и показания жертв.



Архиепископ Балтимора Уильям Лори принес “искренние извинения” за “эпизоды насилия”, зафиксированные в докладе. Расследование, по его словам, “подробно описывает предосудительное время в истории этой архиепархии, время, которое не будет скрыто, проигнорировано или забыто”.