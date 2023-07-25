



Более 50 за день: в Греции продолжают бороться с жуткими пожарами

В Греции продолжают бороться с масштабными пожарами, которые не удается взять под контроль на фоне экстремальной жары и сильного ветра.



Власти приказали эвакуировать людей на островах Родос, Корфу и Эвия.



Европейский Союз в рамках помощи направил в Грецию 500 пожарных, 100 автомобилей и семь самолетов. Также с тушением пожаров помогают Израиль, Турция, Египет и другие страны.



"Уже 12-й день в условиях экстремальной жары и сильного ветра мы безостановочно боремся с десятками лесных пожаров. Греческая пожарная служба потушила более 500 пожаров — более 50 в день", — сообщил министр по климатическим кризисам и гражданской защите Василис Кикилиас.