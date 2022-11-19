



Более 50 собак спасены после крушения самолета на поле для гольфа в США

Турбовинтовой самолет совершил аварийную посадку на поле для гольфа в Висконсине, перевозя 53 собаки-спасателя из Нового Орлеана.



Около 9 утра во вторник двухмоторный турбовинтовой самолет врезался в газон, сообщил генеральный менеджер клуба Джейсон Хелз. Затем самолет пролетел через несколько деревьев, потерял крылья и, врезавшись в дерево, остановился.



Мэгги Тейт-Тектманн, директор Общества защиты животных, сообщила, что рейс был запланирован HAWS для перевозки усыновленных собак из южных штатов в приюты в районе Вокеша.



“Все питомцы чувствуют себя хорошо”, – сказала Тейт-Тектманн.



Трое пассажиров и несколько щенков получили легкие травмы, погибших нет. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование причины аварии.



Через несколько часов после крушения сотрудники HAWS начали кампанию по сбору денег, чтобы “ покрыть непредвиденные медицинские и другие расходы, возникшие в результате инцидента”. К полудню четверга организация собрала более 6500 долларов США, что больше ожидаемой суммы на 1500 долларов.

