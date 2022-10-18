Более 100 гаитянских мигрантов нашли на острове недалеко от Пуэрто-Рико
Более 100 гаитянских мигрантов были обнаружены на необитаемом острове недалеко от Пуэрто-Рико, сообщила во вторник Таможенно-пограничная служба США. Люди вынуждены бежать с Гаити, поскольку бандитская блокада топливного терминала вызвала гуманитарный кризис на острове.
В группу мигрантов входят 63 женщины, трое из которых беременны, и 41 мужчина, которые были обнаружены на Мона-Исла рейнджерами парка, работающими в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов Пуэрто-Рико, заявил во вторник представитель таможенной и пограничной службы США Джеффри Кинонес.
"Предварительно мы знаем, что они были перевезены на одном судне", — сказал Хинонес в телефонном интервью.
По его словам, контрабандисты часто используют остров Мона в качестве пункта высадки судов, покидающих Доминиканскую Республику, и часто говорят мигрантам, что они достигли Пуэрто-Рико, хотя остров Мона необитаем и негостеприимен.
Чуть больше недели назад,10 октября, агенты пограничного патруля арестовали 46 гаитянских мигрантов, брошенных контрабандистами на острове Мона. Все задержанные были погружены в катери доставлены в порт Маягуэс в Пуэрто-Рико.
Гаити запросила международную военную помощь для борьбы с бандами, блокирующими топливный терминал Варре, что привело к нехватке продовольствия и топлива.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее в этом месяце предложил направить «силы быстрого реагирования», согласно письму, с которым ознакомилось агентство Reuters, не указав, откуда прибудут войска.
Предложение, представленное Соединенными Штатами и Мексикой в Совете Безопасности ООН в понедельник, призывало к созданию сил, которыми руководила бы «страна-партнер», без указания страны.