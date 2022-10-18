



Более 100 гаитянских мигрантов нашли на острове недалеко от Пуэрто-Рико

Более 100 гаитянских мигрантов были обнаружены на необитаемом острове недалеко от Пуэрто-Рико, сообщила во вторник Таможенно-пограничная служба США. Люди вынуждены бежать с Гаити, поскольку бандитская блокада топливного терминала вызвала гуманитарный кризис на острове.



В группу мигрантов входят 63 женщины, трое из которых беременны, и 41 мужчина, которые были обнаружены на Мона-Исла рейнджерами парка, работающими в Департаменте окружающей среды и природных ресурсов Пуэрто-Рико, заявил во вторник представитель таможенной и пограничной службы США Джеффри Кинонес.

The nationality of the migrants awaiting help on Mona Island wasn’t immediately known, although officials believe the majority are Haitian, said Jeffrey Quiñones, spokesman for U.S. Customs and Border Protection in Puerto Rico. — CGTN America (@cgtnamerica) October 18, 2022

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USBP Ramey Sector is currently working on a maritime smuggling event involving approximately 104 migrants who landed on Mona Island. PR Department of Natural Resources provided the initial information, and multi-agency efforts are ongoing to rescue the migrants. pic.twitter.com/rx7pgywAxW — Scott D. Garrett, Acting Chief Patrol Agent (@USBPChiefRMY) October 18, 2022

"Предварительно мы знаем, что они были перевезены на одном судне", — сказал Хинонес в телефонном интервью.По его словам, контрабандисты часто используют остров Мона в качестве пункта высадки судов, покидающих Доминиканскую Республику, и часто говорят мигрантам, что они достигли Пуэрто-Рико, хотя остров Мона необитаем и негостеприимен.Чуть больше недели назад,10 октября, агенты пограничного патруля арестовали 46 гаитянских мигрантов, брошенных контрабандистами на острове Мона. Все задержанные были погружены в катери доставлены в порт Маягуэс в Пуэрто-Рико.Гаити запросила международную военную помощь для борьбы с бандами, блокирующими топливный терминал Варре, что привело к нехватке продовольствия и топлива.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее в этом месяце предложил направить «силы быстрого реагирования», согласно письму, с которым ознакомилось агентство Reuters, не указав, откуда прибудут войска.Предложение, представленное Соединенными Штатами и Мексикой в ​​Совете Безопасности ООН в понедельник, призывало к созданию сил, которыми руководила бы «страна-партнер», без указания страны.