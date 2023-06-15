



Более 100 000 человек эвакуированы в Индии и Пакистане из-за циклона

Более 100 000 человек были эвакуированы в Индии и Пакистане перед ожидаемым приходом циклона, способного разрушить дома и линии электропередач, сообщает AFP.



Ожидается, что Бипарджой, что на бенгальском языке означает "катастрофа", придет на сушу как "уже сильный циклонический шторм" вечером 15 июня.



Сильные ветры, штормовые волны и проливные дожди по прогнозам поразят 325-километровый участок побережья между Мандви в индийском штате Гуджарат и Карачи, Пакистан. Официальные лица предупредили о потенциальном “полном уничтожении” домов, покрытых глиной и соломой.