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Болдуин может сесть в тюрьму из-за трагедии на съемках “Ржавчины”: новые детали
18.08.2023 19:22 Евгения Маркова

Болдуин может сесть в тюрьму из-за трагедии на съемках “Ржавчины”: новые детали

Весной этого года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве. Дело в том, что на съемках фильма “Ржавчина” голливудский актер смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соус.

Теперь стали известны новые подробности дела.

Как сообщает People, согласно новому судебно-медицинскому отчету, выстрел произошел не сам по себе, а “в результате сильного нажатия на курок”. Соответственно, никто кроме актера сделать это не мог, потому что он держал оружие в руках. А Болдуин ранее утверждал, что оружие дало спуск самостоятельно.

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