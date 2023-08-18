



Болдуин может сесть в тюрьму из-за трагедии на съемках “Ржавчины”: новые детали

Весной этого года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве. Дело в том, что на съемках фильма “Ржавчина” голливудский актер смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Также пострадал режиссер Джоэл Соус.



Теперь стали известны новые подробности дела.



Как сообщает People, согласно новому судебно-медицинскому отчету, выстрел произошел не сам по себе, а “в результате сильного нажатия на курок”. Соответственно, никто кроме актера сделать это не мог, потому что он держал оружие в руках. А Болдуин ранее утверждал, что оружие дало спуск самостоятельно.