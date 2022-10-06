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Бойня в Таиланде: мужчина открыл стрельбу в детском саду
06.10.2022 11:41 Ольга Белозерова

Бойня в Таиланде: мужчина открыл стрельбу в детском саду

Появились новые детали кровавой бойни в Таиланде, в ходе которой погибли, по меньшей мере, 32 человека.

Как сообщает ВВС, мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на детский сад в провинции Нонгбуалампху и открыл там огонь.  Погибли, в том числе, 23 ребенка.

По одним данным, нападавший скрылся с места преступления, по другим - покончил с собой.

По информации прессы, атаковавший служил в полиции, недавно его уволили.

Мотивы преступления пока неизвестны. 

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