Бойня в Таиланде: мужчина открыл стрельбу в детском саду
Появились новые детали кровавой бойни в Таиланде, в ходе которой погибли, по меньшей мере, 32 человека.
Как сообщает ВВС, мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на детский сад в провинции Нонгбуалампху и открыл там огонь. Погибли, в том числе, 23 ребенка.
По одним данным, нападавший скрылся с места преступления, по другим - покончил с собой.
По информации прессы, атаковавший служил в полиции, недавно его уволили.
Мотивы преступления пока неизвестны.