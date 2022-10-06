



Бойня в Таиланде: мужчина открыл стрельбу в детском саду

Появились новые детали кровавой бойни в Таиланде, в ходе которой погибли, по меньшей мере, 32 человека.



Как сообщает ВВС, мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на детский сад в провинции Нонгбуалампху и открыл там огонь. Погибли, в том числе, 23 ребенка.



По одним данным, нападавший скрылся с места преступления, по другим - покончил с собой.



По информации прессы, атаковавший служил в полиции, недавно его уволили.



Мотивы преступления пока неизвестны.