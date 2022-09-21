



Бойня в синагоге Питтсбурга: когда начнется суд над стрелком

Суд над Робертом Бауэрсом, совершившим бойню в синагоге Питтсбурга в 2018 году, стартует в апреле.

По данным АР, об этом говорится в постановлении Федерального судьи Роберта Колвилла.

Отбор присяжных начнется 24 апреля.

Роберт Бауэрс не признал себя виновным в нападении на синагогу. Он может быть приговорен к смертной казни.

Ему предъявлено более 60 федеральных обвинений в связи с нападением, совершенным 27 октября 2018 года на синагогу "Древо жизни" в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 прихожан.

Стрелок был вооружен AR-15 и тремя пистолетами.