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Бойня в синагоге Питтсбурга: когда начнется суд над стрелком
21.09.2022 07:15 Алина Груднева

Бойня в синагоге Питтсбурга: когда начнется суд над стрелком

Суд над Робертом Бауэрсом, совершившим бойню в синагоге Питтсбурга в 2018 году, стартует в апреле.

 
По данным АР, об этом говорится в постановлении Федерального судьи Роберта Колвилла.
 
Отбор присяжных начнется 24 апреля.
 
Роберт Бауэрс не признал себя виновным в нападении на синагогу. Он может быть приговорен к смертной казни. 
 
Ему предъявлено более 60 федеральных обвинений в связи с нападением, совершенным 27 октября 2018 года на синагогу "Древо жизни" в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 прихожан.
 
Стрелок был вооружен AR-15 и тремя пистолетами.

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