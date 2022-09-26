Бойня в школе Ижевска: установлена личность стрелка
Следователи установили личность стрелка, устроившего бойню в школе Ижевска.
Им оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения.
В его доме проходят обыски. Мотивы стрелка устанавливаются.
По данным Росгвардии, при 34-летнем Казанцеве были два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. На оружии висели плетеные брелки со словами "Колумбайн" и именами школьников, устроивших массовое убийство в 1999 году , Эрик и Дилан. Надпись на магазинах гласила: "Ненависть".