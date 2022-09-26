



Бойня в школе Ижевска: установлена личность стрелка

Следователи установили личность стрелка, устроившего бойню в школе Ижевска.

Им оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения.

В его доме проходят обыски. Мотивы стрелка устанавливаются.