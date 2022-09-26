Бойня в школе Ижевска: официальные данные по погибшим и стрелку
В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 13 человек.
Официальные данные о погибших предоставил Следственный комитет РФ.
"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних", - сообщает СК РФ.
В школе Ижевска произошла стрельба. По последним данным, погибли одиннадцать человек, минимум 20 пострадали.— Activatica (@Activatica) September 26, 2022
Предположительно стрелок покончил с собой#ижевск #терракт #война #школа pic.twitter.com/7y0kUva9eh
По словам следователей, ранения получили 14 детей и семеро взрослых.
Следователи установили личность стрелка, устроившего бойню в школе Ижевска.
Им оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения. В его доме проходят обыски.
По данным Росгвардии, найденные на месте происшествия пистолеты преступника были переделаны из травматов под стрельбу боевыми.
Убийца был в балаклаве и футболке со свастикой. Полиция нашла два пистолета и два десятка магазинов с патронами (9х18). На оружии висели плетеные брелки со словами "Колумбайн" и именами школьников, устроивших массовое убийство в 1999 году , Эрик и Дилан.
Охранник скончался, детей ранено 9. На месте работают полицейские, Росгвардия и скорая помощь.-Ижевск.— Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) September 26, 2022
Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажейhttps://t.co/NPVtDYAugB pic.twitter.com/VqtwSfTAaj
fusillade dans une école (школа88) en Russie dans la ville ijevsk (ижевск) minimum un mort et plusieurs blessés… 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/FKD6qSNew9— Leroy (@Synief) September 26, 2022