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Бойня в школе Ижевска: официальные данные по погибшим и стрелку
26.09.2022 12:52 Алина Груднева

Бойня в школе Ижевска: официальные данные по погибшим и стрелку

В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 13 человек.

 
Официальные данные о погибших предоставил Следственный комитет РФ.
 
"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних", - сообщает СК РФ.
По словам следователей, ранения получили 14 детей и семеро взрослых.
 
Следователи установили личность стрелка, устроившего бойню в школе Ижевска. 
 
Им оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения. В его доме проходят обыски.
 
По данным Росгвардии, найденные на месте происшествия пистолеты преступника были переделаны из травматов под стрельбу боевыми.

 
Убийца был в балаклаве и футболке со свастикой.  Полиция нашла два пистолета и два десятка магазинов с патронами (9х18). На оружии висели плетеные брелки со словами "Колумбайн" и именами школьников, устроивших массовое убийство в 1999 году , Эрик и Дилан.

Бойня в школе Ижевска: официальные данные по погибшим и стрелку
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