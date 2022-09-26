



Бойня в школе Ижевска: официальные данные по погибшим и стрелку

В результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 13 человек.

Официальные данные о погибших предоставил Следственный комитет РФ.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних", - сообщает СК РФ.

По словам следователей, ранения получили 14 детей и семеро взрослых.

Следователи установили личность стрелка, устроившего бойню в школе Ижевска.

Им оказался выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев 1988 года рождения. В его доме проходят обыски.





По данным Росгвардии, найденные на месте происшествия пистолеты преступника были переделаны из травматов под стрельбу боевыми.

Убийца был в балаклаве и футболке со свастикой. Полиция нашла два пистолета и два десятка магазинов с патронами (9х18). На оружии висели плетеные брелки со словами "Колумбайн" и именами школьников, устроивших массовое убийство в 1999 году , Эрик и Дилан.

Охранник скончался, детей ранено 9. На месте работают полицейские, Росгвардия и скорая помощь.-Ижевск.

Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажейhttps://t.co/NPVtDYAugB pic.twitter.com/VqtwSfTAaj — Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) September 26, 2022