



Бойня в Ноф а-Галиль: в больницу доставлены шесть человек

В израильском городе Ноф а-Галиль произошла драк, в результате которой, по всей видимости, было применено холодное оружие, а также слезоточивый газ.



Согласно информации медиков из MADA, с места происшествия в больницы были доставлены шесть человек.



Сообщается, что одна из пострадавших с ножевыми ранениями была госпитализирована.



Еще пять человек, из которых четыре ребенка, в больницу "А-Эмек" с травмами, полученными в результате контакта со слезоточивым газом.