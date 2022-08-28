Бойня в Ноф а-Галиль: в больницу доставлены шесть человек
В израильском городе Ноф а-Галиль произошла драк, в результате которой, по всей видимости, было применено холодное оружие, а также слезоточивый газ.
Согласно информации медиков из MADA, с места происшествия в больницы были доставлены шесть человек.
Сообщается, что одна из пострадавших с ножевыми ранениями была госпитализирована.
Еще пять человек, из которых четыре ребенка, в больницу "А-Эмек" с травмами, полученными в результате контакта со слезоточивым газом.