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Бойня в Ноф а-Галиль: в больницу доставлены шесть человек
28.08.2022 21:47 Александр Юзовский

Бойня в Ноф а-Галиль: в больницу доставлены шесть человек

В израильском городе Ноф а-Галиль произошла драк, в результате которой, по всей видимости, было применено холодное оружие, а также слезоточивый газ.

Согласно информации медиков из MADA, с места происшествия в больницы были доставлены шесть человек.

Сообщается, что одна из пострадавших с ножевыми ранениями была госпитализирована.

Еще пять человек, из которых четыре ребенка, в больницу "А-Эмек" с травмами, полученными в результате контакта со слезоточивым газом.

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