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Бойня в Канаде: подозреваемых призвали сдаться полиции | Фото: RCMP SASKATCHEWAN
05.09.2022 07:53 Алина Груднева

Бойня в Канаде: подозреваемых призвали сдаться полиции

Подозреваемых в бойне в канадской провинции Саскачеван Дэмиена и Майлза Сандерсонов призвали сдаться полиции.

 
Напомним, что в результате поножовщины, устроенной двумя братьями в разных местах, погибли минимум 10 человек, еще 15 получили ранения.
 
В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение. Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино призвал жителей Саскачевана оставаться в укрытиях, пока не поймают террористов.
 
"Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции", - сказала помощник комиссара Ронда Блэкмор.
 

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