



Бойня в Канаде: подозреваемых призвали сдаться полиции

Подозреваемых в бойне в канадской провинции Саскачеван Дэмиена и Майлза Сандерсонов призвали сдаться полиции.

Напомним, что в результате поножовщины, устроенной двумя братьями в разных местах, погибли минимум 10 человек, еще 15 получили ранения.

В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение. Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино призвал жителей Саскачевана оставаться в укрытиях, пока не поймают террористов.

"Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции", - сказала помощник комиссара Ронда Блэкмор.