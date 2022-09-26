



Бойня в ижевской школе: стрелок состоял на учете в психбольнице

Стрелок Артем Казанцев, устроивший бойню в школе в Ижевске, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что 34-летний мужчина жил напротив учебного заведения.

Разрешения на оружие у него не было. Следователи выясняют, откуда у него было два пистолета.

В результате нападения погибло 15 человек, из которых 11 - дети. Еще 22 ребенка и двое взрослых получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.