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Бойня в Абу Санан: жертвы и убийцы знали друг друга | Фото: MADA
23.08.2023 11:11 Аркадий Бочаровский

Бойня в Абу Санан: жертвы и убийцы знали друг друга


Израильские СМИ сообщают новые подробности об убийстве в Абу Санан. Убийство было совершено всего через два часа после начала предвыборной кампании одной из жертв  - кандидата на пост председателя местного  совета Рази Сааба. 

Полиция считает, что между жертвами и киллерами существовало предварительное знакомство. Не исключено, что убийство было совершено на фоне связей криминальных элементов с местными властями.

Убийство было совершено в оливковой роще, расположенной недалеко от одного из въездов в деревню, в месте, доступ к которому затруднен. Группа убийц приехала туда по грунтовой дороге. Они выехали прямо к членам семьи, поэтому полиция расследует возможность знакомства и существования предварительной договоренности о встрече между убийцами и жертвами.

По данным следствия, киллеры прибыли на место преступления на темном автомобиле, из которого, по оценкам следователей, они вышли вооруженными - и один за другим в упор расстреляли всех четырех членов семьи.

По словам представителя следствия, в настоящее время полиция выясняет, была ли это заранее спланированная встреча, закончившаяся убийством четырех членов семьи, или же киллеры следили за кандидатом на пост главы совета и членами его семьи. Когда они поняли, что те находятся в укромном месте, где можно совершить убийство с минимальным количеством улик, они воспользовались случаем и открыли огонь.
 

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