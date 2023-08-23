



Бойня в Абу Санан: жертвы и убийцы знали друг друга



Израильские СМИ сообщают новые подробности об убийстве в Абу Санан. Убийство было совершено всего через два часа после начала предвыборной кампании одной из жертв - кандидата на пост председателя местного совета Рази Сааба.



Полиция считает, что между жертвами и киллерами существовало предварительное знакомство. Не исключено, что убийство было совершено на фоне связей криминальных элементов с местными властями.



Убийство было совершено в оливковой роще, расположенной недалеко от одного из въездов в деревню, в месте, доступ к которому затруднен. Группа убийц приехала туда по грунтовой дороге. Они выехали прямо к членам семьи, поэтому полиция расследует возможность знакомства и существования предварительной договоренности о встрече между убийцами и жертвами.



По данным следствия, киллеры прибыли на место преступления на темном автомобиле, из которого, по оценкам следователей, они вышли вооруженными - и один за другим в упор расстреляли всех четырех членов семьи.



По словам представителя следствия, в настоящее время полиция выясняет, была ли это заранее спланированная встреча, закончившаяся убийством четырех членов семьи, или же киллеры следили за кандидатом на пост главы совета и членами его семьи. Когда они поняли, что те находятся в укромном месте, где можно совершить убийство с минимальным количеством улик, они воспользовались случаем и открыли огонь.

