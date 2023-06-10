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мотоциклетная авария
10.06.2023 16:41 Алина Груднева

Бойня на дорогах: в Верхней Галилее тяжело пострадал мотоциклист

Днем, 10 июня, недалеко от мошава Яара в Верхней Галилее в аварию попал 26-летний мотоциклист.

Мужчину сбил частный автомобиль.

Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу.

Уточняется, что мотоциклист находится в нестабильном и критическом состоянии. Еще пять человек получили легкие травмы.

Сегодня в первой половине дня по всему Израилю произошло сразу несколько мотоциклетных аварий. Одна из них - в Тель-Авиве - со смертельным исходом.

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