



Бойня на дорогах: в Верхней Галилее тяжело пострадал мотоциклист

Днем, 10 июня, недалеко от мошава Яара в Верхней Галилее в аварию попал 26-летний мотоциклист.



Мужчину сбил частный автомобиль.



Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу.



Уточняется, что мотоциклист находится в нестабильном и критическом состоянии. Еще пять человек получили легкие травмы.



Сегодня в первой половине дня по всему Израилю произошло сразу несколько мотоциклетных аварий. Одна из них - в Тель-Авиве - со смертельным исходом.