



Бойня на дорогах: в разных городах пострадали два подростка

Вечером, 28 марта, в центре Иерусалима автобус сбил подростка, ехавшего на велосипеде.



Уточняется, что 14-летний мальчик получил тяжелые травмы.



Авария произошла возле площади Давидка. Прибывшие на место происшествия медики оказали подростку экстренную помощь.



По их словам, велосипед пострадавшего под автобусом. Мальчик получил тяжелые травмы головы и живота. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение.



Еще одна авария произошла в Бней-Браке. Там мотоциклист сбил 10-летнего мальчика. Подростка с травмой головы средней степени тяжести доставили в больницу "Шиба".



Еще двое детей в возрасте 2 и 4 года пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Нетивоте. На дороге столкнулись два автомобиля.

