Бойня на дорогах: в Петах-Тикве насмерть сбили 14-летнюю девочку
В субботу, 13 августа, машина в Петах-Тикве сбила насмерть 14-летнюю девочку.
Лирон Брами недавно переехала со своей матерью и младшим братом из Петах-Тиквы в Сдерот.
По словам ее тети, девочка собиралась попрощаться с друзьями, когда произошла трагедия.
Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.
"Насколько мы понимаем, она и подруга, которая была с ней, гуляли. Лирон, по-видимому, перешла дорогу, и ее сбила машина", - сказала женщина в комментарии 12 каналу.
Вторая девочка находится в состоянии шока. Полиция начала расследование. По версии следствия, машина, сбившая девочку, проехала на красный свет.
הנערה שנדרסה למוות הלילה - לירון ברמי משדרות • דודתה ספדה: ״הלב מרוסק, לא יכולה להתמודד עם האובדן״@hadasgrinberg pic.twitter.com/SfGvI77urv— כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022
Водитель, 40-летний житель Петах-Тиквы, задержан для допроса.