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Бойня на дорогах: в Петах-Тикве насмерть сбили 14-летнюю девочку
13.08.2022 13:10 Алина Груднева

Бойня на дорогах: в Петах-Тикве насмерть сбили 14-летнюю девочку

В субботу, 13 августа, машина в Петах-Тикве сбила насмерть 14-летнюю девочку.

 
 Лирон Брами недавно переехала со своей матерью и младшим братом из Петах-Тиквы в Сдерот.
 
По словам ее тети, девочка собиралась попрощаться с друзьями, когда произошла трагедия.
 
Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.
 
"Насколько мы понимаем, она и подруга, которая была с ней, гуляли. Лирон, по-видимому, перешла дорогу, и ее сбила машина", - сказала женщина в комментарии 12 каналу.
 
Вторая девочка находится в состоянии шока. Полиция начала расследование. По версии следствия, машина, сбившая девочку, проехала на красный свет.
 
 
Водитель, 40-летний житель Петах-Тиквы, задержан для допроса.

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