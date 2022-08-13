



Бойня на дорогах: в Петах-Тикве насмерть сбили 14-летнюю девочку

В субботу, 13 августа, машина в Петах-Тикве сбила насмерть 14-летнюю девочку.

Лирон Брами недавно переехала со своей матерью и младшим братом из Петах-Тиквы в Сдерот.

По словам ее тети, девочка собиралась попрощаться с друзьями, когда произошла трагедия.

Пострадавшую в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

"Насколько мы понимаем, она и подруга, которая была с ней, гуляли. Лирон, по-видимому, перешла дорогу, и ее сбила машина", - сказала женщина в комментарии 12 каналу.