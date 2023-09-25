



В Йом Кипур 307 человек пострадали в авариях

Во время Йом Кипур на израильских дорогах в авариях пострадали 307 человек.



Соответствующую статистику предоставили в MADA.



Большая часть аварий была связана с ездой на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах.



По словам медиков, один человек находится в тяжелом состоянии. 68-летний мужчина получил травму головы в Хайфе, когда ехал на велосипеде. Еще пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. 301 человек получил легкие травмы.



На шоссе №444 гражданин Китая был сбит автомобилем. Он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди общего числа пострадавших, 33 - несовершеннолетние.