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В Йом Кипур 307 человек пострадали в авариях
25.09.2023 19:46 Алина Груднева

В Йом Кипур 307 человек пострадали в авариях

Во время Йом Кипур на израильских дорогах в авариях пострадали 307 человек.

Соответствующую статистику предоставили в MADA.

Большая часть аварий была связана с ездой на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах.

По словам медиков, один человек находится в тяжелом состоянии. 68-летний мужчина получил травму головы в Хайфе, когда ехал на велосипеде. Еще пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести. 301 человек получил легкие травмы.

На шоссе №444 гражданин Китая был сбит автомобилем. Он попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Среди общего числа пострадавших, 33 - несовершеннолетние.

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