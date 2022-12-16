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Бойня на дорогах: в Израиле произошло сразу несколько мотоциклетных ДТП
16.12.2022 15:13 Алина Груднева

Бойня на дорогах: в Израиле произошло сразу несколько мотоциклетных ДТП

Днем, 16 декабря, в Израиле произошло несколько мотоциклетных аварий.

 
В Яффо столкнулись два мотоцикла. 40-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Медики эвакуировали его в госпиталь Вольфсон. Еще один пострадавший получил легкие травмы.
 
Аналогичное ДТП произошло на шоссе 4. 50-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а еще один человек получил легкие ранения. Пострадавших эвакуировали в больницу Меир.
 
В свою очередь, недалеко от Афулы 21-летнего мотоциклиста сбил автомобиль. Парень получил тяжелые травмы.

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