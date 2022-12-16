



Бойня на дорогах: в Израиле произошло сразу несколько мотоциклетных ДТП

Днем, 16 декабря, в Израиле произошло несколько мотоциклетных аварий.

В Яффо столкнулись два мотоцикла. 40-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. Медики эвакуировали его в госпиталь Вольфсон. Еще один пострадавший получил легкие травмы.

Аналогичное ДТП произошло на шоссе 4. 50-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а еще один человек получил легкие ранения. Пострадавших эвакуировали в больницу Меир.

В свою очередь, недалеко от Афулы 21-летнего мотоциклиста сбил автомобиль. Парень получил тяжелые травмы.