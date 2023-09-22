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Бойня на дорогах: в ДТП на юге пострадали четыре человека
22.09.2023 21:11 Алина Груднева

Бойня на дорогах: в ДТП на юге пострадали четыре человека

Вечером, 22 сентября, четыре человека пострадали в результате аварии недалеко от перекрестка на юге страны.

На дороге столкнулись сразу несколько транспортных средств.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Уточняется, что 70-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 30-летня пострадавшая - в состоянии средней степени тяжести. Еще двое получили легкие травмы.
 

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