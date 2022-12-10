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Бойня на дорогах: сразу несколько мотоциклетных аварий в Израиле
10.12.2022 15:59 Алина Груднева

Бойня на дорогах: сразу несколько мотоциклетных аварий в Израиле

Днем, 10 декабря, в Израиле произошло сразу несколько мотоциклетных аварий 

 
На шоссе 6 пострадал 33-летний мотоциклист. Он получил тяжелые. Пострадавшего доставили в больницу Гилель Яффе.
 
На шоссе 90 возле отелей на побережье Мертвого моря в ДТП попал 47-летний мотоциклист. Он получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили на вертолете в больницу Сорока.
 
Еще одна авария произошла на 4-м шоссе возле развязки Шева. Мотоцикл столкнулся с транспортным средством. В результате происшествия пострадали 67-летний мужчина и 58-летняя женщина. Они получили травмы средней степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу "Шиба".

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