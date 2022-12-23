



Бойня на дорогах: несколько мотоциклетных аварий, произошедших за полдня

В пятницу, 23 декабря, в Израиле произошло несколько мотоциклетных аварий.



В Тель-Авиве 27-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести, когда его сбил автомобиль. Его доставили в больницу Ихилов с травмами конечностей.



Еще одна авария произошла на шоссе 4. 25-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения. Его доставили в больницу Шиба.



Утром, в мотоциклетном ДТП погиб 25-летний мужчина. Его сбил автомобиль в Беэр-Шеве. Медики пытались оказать ему первую помощь, но были вынуждены констатировать его смерть.



Также утром был сбит машиной на шоссе 443 водитель электровелосипеда. Он получил травмы средней степени тяжести. Медики эвакуировали его в больницу Шиба.

