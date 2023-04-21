



Бойцы МАГАВ спасли щенков, запертых в багажнике, от смерти

В пятницу, 21 апреля, бойцы МАГАВ спасли четырех щенков в возрасте около нескольких месяцев от смерти.



По данным Ynet, малышей нашли в багажнике автомобиля недалеко от Иерусалима.



Уточняется, что щенки были в сумке в багажнике. У бойцов МАГАВ вызвали подозрение пассажиры автомобиля в возрасте 37 и 40 лет.



В ходе обыска транспортного средства были обнаружены щенки в тяжелом состоянии. Животных передали в ветклинику для оказания медицинской помощи.





