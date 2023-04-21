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Бойцы МАГАВ спасли щенков, запертых в багажнике, от смерти
21.04.2023 14:30 Алина Груднева

Бойцы МАГАВ спасли щенков, запертых в багажнике, от смерти

В пятницу, 21 апреля, бойцы МАГАВ спасли четырех щенков в возрасте около нескольких месяцев от смерти.

По данным Ynet, малышей нашли в багажнике автомобиля недалеко от Иерусалима.

Уточняется, что щенки были в сумке в багажнике. У бойцов МАГАВ вызвали подозрение пассажиры автомобиля в возрасте 37 и 40 лет.

В ходе обыска транспортного средства были обнаружены щенки в тяжелом состоянии. Животных передали в ветклинику для оказания медицинской помощи.


 

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