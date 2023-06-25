Новости » Происшествия
Бойцы ЧВК Вагнера покинули Ростов-на-Дону под аплодисменты жителей
25.06.2023 07:35 Наталья Богинская

Бойцы ЧВК Вагнера покинули Ростов-на-Дону под аплодисменты жителей

Бойцы ЧВК Вагнера, захватившие 23 июня по приказу Евгения Пригожина центр Ростова-на-Дону, покинули город, сообщает 161.ru.

Это произошло после того, как Пригожин объявил, что прекращает “Марш справедливости” на Москву.

РИА Новости опубликовало кадры от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Как заявил корреспонденту агентства один из наемников, ЧВК Вагнера планирует вернуться в полевой лагерь в аннексированной ЛНР.


Как заметно по видео из соцсетей, местные жители на прощание фотографируются с бойцами и аплодируют им.

Telegram-канал Mash также сообщает, что в Москве свернули блокпосты, которые были выставлены на случай приближения к городу наемников ЧВК Вагнера.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы