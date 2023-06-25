



Бойцы ЧВК Вагнера покинули Ростов-на-Дону под аплодисменты жителей

Бойцы ЧВК Вагнера, захватившие 23 июня по приказу Евгения Пригожина центр Ростова-на-Дону, покинули город, сообщает 161.ru.



Это произошло после того, как Пригожин объявил, что прекращает “Марш справедливости” на Москву.



РИА Новости опубликовало кадры от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Как заявил корреспонденту агентства один из наемников, ЧВК Вагнера планирует вернуться в полевой лагерь в аннексированной ЛНР.