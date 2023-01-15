



Бойца ММА задушили в поезде за то, что искал тетю - знаменитую чеченскую гадалку

Боец ММА Георгий Гаглоев найден задушенным в поезде Москва-Владикавказ. По предварительным данным он был убит. Возможно, его убийство связано с тем, что Георгий продолжал активно искать свою тетю — Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне. Родные считают, что ее убили.



По предварительным данным, бойца ММА задушили подушкой в вагоне, сообщает канал Baza. Тело Гаглоева было обнаружено во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источники не исключают, что причиной убийства могли стать активные поиски Георгием своей тёти - Риммы Гаглоевой.



Год назад женщина исчезла вместе с помощником в Чечне, а перед пропажей её машину кто-то преследовал.



57-летняя Римма прилетела 6 февраля из ОАЭ в аэропорт Грозного. Вместе с помощником она села в «Тойоту» и отправилась домой в Северную Осетию через Ингушетию.



Позже следователи выяснили, что ещё в Чечне машину Гаглоевой преследовала серебристая «Приора» с местными номерами. Полный маршрут по камерам отследить не удалось — в какой-то момент «Тойота» Гаглоевой пропала из виду.



Однако через некоторое время машина попала на камеры уже в Ингушетии, на заправке около города Сунжа. Там «Тойота» Гаглоевой остановилась, из неё вышел неизвестный мужчина и пересел в ту самую «Приору», после чего отправился в сторону Чечни. Судя по всему, «Тойоту» специально отогнали на заправку, где её в тот же день и обнаружили. При осмотре в машине нашли несколько мобильников, паспорта и 3 тысячи долларов, а ещё банковские карты, на которых лежали крупные суммы. Полицейские пытались выйти на владельца «Приоры», но его телефон оказался ненастоящим.



Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе. Римма занималась снятием сглаза и порчи, среди её клиентов были богатые люди, высокопоставленные чиновники и бизнесмены (в ОАЭ она, кстати, тоже летала по заказу). Возможно, исчезновение женщины связано с её «работой» — ведь, судя по осмотру машины, деньги похитителей не интересовали.



Известно, что племянник гадалки — боец ММА Георгий Гаглоев — активно занимался поисками Риммы.