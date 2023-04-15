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Бои в Судане: загорелся украинский самолет
15.04.2023 17:37 Алина Груднева

Бои в Судане: загорелся украинский самолет

В Судане в результате ожесточенных боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования загорелся самолет Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp.

По данным Air plus news, сработал аварийный радиобу на одном из двух дайнеров в аэропорту Хартума.

По предварительным данным, с 36 сотрудниками авиакомпании в настоящее время есть связь.

"Наша главная задача - организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся в этот раз с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами", - сказано в заявлении.


Ранее Силы быстрого реагирования объявили, что взяли под свой контроль аэропорт, президентский дворец и стратегический военный аэродром в Судане. В армии это сообщение опровергли.
 

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