



Бои в Судане: загорелся украинский самолет

В Судане в результате ожесточенных боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования загорелся самолет Boeing 737 украинской авиакомпании SkyUp.



По данным Air plus news, сработал аварийный радиобу на одном из двух дайнеров в аэропорту Хартума.



По предварительным данным, с 36 сотрудниками авиакомпании в настоящее время есть связь.



"Наша главная задача - организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся в этот раз с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами", - сказано в заявлении.

🔴 [ Urgent ] Confirmation visuelle d’au minimum deux avions en feu à l’aéroport de Khartoum.



▫️A330–300 de Saudia (les passagers avaient déjà embarqués, ils ont été évacués par les toboggans)



▫️B737-800 de SkyUp Airlines https://t.co/SNWyEnyT1J pic.twitter.com/0T2Isd75w3 — air plus news (@airplusnews) April 15, 2023

Ранее Силы быстрого реагирования объявили, что взяли под свой контроль аэропорт, президентский дворец и стратегический военный аэродром в Судане. В армии это сообщение опровергли.