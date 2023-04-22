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Бои в Судане: десятки больниц закрыты из-за повреждений
22.04.2023 18:29 Алина Груднева

Бои в Судане: десятки больниц закрыты из-за повреждений

В Судане на фоне ожесточенных боев между армией и Силами быстрого реагирования были повреждены десятки больниц.

По данным Reuters, об этом сообщает организация врачей страны.

Уточняется, что десятки больниц на линии столкновений были закрыты из-за повреждений.

Некоторые медучреждения были насильственного эвакуированы армией.

В свою очередь, больницы, которые все еще функционируют, страдают от перебоев в подаче электроэнергии и воды, а также от острой нехватки персонала. Там могут оказывать только первую помощь.

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