Бои в Судане: десятки больниц закрыты из-за повреждений
В Судане на фоне ожесточенных боев между армией и Силами быстрого реагирования были повреждены десятки больниц.
По данным Reuters, об этом сообщает организация врачей страны.
Уточняется, что десятки больниц на линии столкновений были закрыты из-за повреждений.
Некоторые медучреждения были насильственного эвакуированы армией.
В свою очередь, больницы, которые все еще функционируют, страдают от перебоев в подаче электроэнергии и воды, а также от острой нехватки персонала. Там могут оказывать только первую помощь.