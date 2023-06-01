Новости » Происшествия
Бои в районе Шебекино: полыхает завод
01.06.2023 14:23 Алина Груднева

Бои в районе Шебекино: полыхает завод

"Русский добровольческий корпус" показал кадры боев в предместьях Шебекино Белгородской области.

"Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК", - сказано в сообщении.

По сообщениям местных пабликов, в городе полыхает завод "Монокристалл". По предварительным данным, там были армейские топливозаправщики.

Тем временем, губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, будто "противника" на территории Белгородской области "не было и нет, но идут постоянные обстрелы".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы