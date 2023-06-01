



Бои в районе Шебекино: полыхает завод

"Русский добровольческий корпус" показал кадры боев в предместьях Шебекино Белгородской области.



"Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК", - сказано в сообщении.



По сообщениям местных пабликов, в городе полыхает завод "Монокристалл". По предварительным данным, там были армейские топливозаправщики.



Тем временем, губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, будто "противника" на территории Белгородской области "не было и нет, но идут постоянные обстрелы".

