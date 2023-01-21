



Богатейшую женщину Шотландии обвинили в торговле людьми

Соучредительницу международной транспортной компании Stagecoach Group, бизнесвумен Энн Глоаг обвинили в торговле людьми.



По данным The Daily Mail, аналогичные обвинения выдвинули мужу 80-летнего магната и двум другим членам ее семьи.



В четверг миллиардершу допросила полиция. Она является одной из самых богатых женщин Шотландии.



Обвинения предъявлены со стороны людей, которые были доставлены в Шотландию в рамках благотворительной деятельности Энн. Ее представитель отрицает все обвинения.



"Хотя мы не можем комментировать детали продолжающегося расследования, Энн решительно оспаривает злонамеренные обвинения, которые были выдвинуты против нее, ее фонда и членов ее семьи. Она будет энергично защищать себя и работу своего фонда, чтобы защитить свое наследие и продолжить свою работу, помогая тысячам людей в Великобритании и за рубежом каждый год", - сказали адвокаты.

