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Богатейшую женщину Шотландии обвинили в торговле людьми
21.01.2023 12:13 Алина Груднева

Богатейшую женщину Шотландии обвинили в торговле людьми

Соучредительницу международной транспортной компании Stagecoach Group, бизнесвумен Энн Глоаг обвинили в торговле людьми.

По данным The Daily Mail, аналогичные обвинения выдвинули мужу 80-летнего магната и двум другим членам ее семьи.

В четверг миллиардершу допросила полиция. Она является одной из самых богатых женщин Шотландии.

Обвинения предъявлены со стороны людей, которые были доставлены в Шотландию в рамках благотворительной деятельности Энн. Ее представитель отрицает все обвинения.

"Хотя мы не можем комментировать детали продолжающегося расследования, Энн решительно оспаривает злонамеренные обвинения, которые были выдвинуты против нее, ее фонда и членов ее семьи. Она будет энергично защищать себя и работу своего фонда, чтобы защитить свое наследие и продолжить свою работу, помогая тысячам людей в Великобритании и за рубежом каждый год", - сказали адвокаты.
 

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