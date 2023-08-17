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Боевики захватили школу в лагере палестинских беженцев в Ливане
17.08.2023 17:07 Алина Груднева

Боевики захватили школу в лагере палестинских беженцев в Ливане

Боевики по-прежнему оккупируют школу, находящуюся в ведении ООН в лагере палестинских беженцев в Ливане, где две недели назад произошли ожесточенные столкновения между вооруженными группировками.

Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций.

"Агентство получало тревожные сообщения о том, что вооруженные лица продолжают занимать его объекты, включая школьный комплекс в лагере Айн-эль-Хильве", - сказано в заявлении.

В ООН отметили, что присутствие боевиков в школе является "серьезным нарушением неприкосновенности помещений ООН в соответствии с международным правом". Уточняется, что это ставит под угрозу нейтралитет объектов UNRWA и подрывает безопасность персонала и беженцев, проживающих в лагере.

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