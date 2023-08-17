



Боевики захватили школу в лагере палестинских беженцев в Ливане

Боевики по-прежнему оккупируют школу, находящуюся в ведении ООН в лагере палестинских беженцев в Ливане, где две недели назад произошли ожесточенные столкновения между вооруженными группировками.



Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций.



"Агентство получало тревожные сообщения о том, что вооруженные лица продолжают занимать его объекты, включая школьный комплекс в лагере Айн-эль-Хильве", - сказано в заявлении.



В ООН отметили, что присутствие боевиков в школе является "серьезным нарушением неприкосновенности помещений ООН в соответствии с международным правом". Уточняется, что это ставит под угрозу нейтралитет объектов UNRWA и подрывает безопасность персонала и беженцев, проживающих в лагере.