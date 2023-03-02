



Боец "Русского добровольческого корпуса": заложников не брали

Боец "Русского добровольческого корпуса" сообщил, что его группа покинула Брянскую область.



Соответствующее заявление он на условиях анонимности сделал изданию "Важные истории".



"Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших не видел, но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", – сообщил боец.



Напомним, что российские СМИ распространили информацию, будто в Брянскую область проникла "украинская ДРГ" и взяла людей в заложники. "Русский добровольческий корпус" позже взял на себя ответственность за происходящее в области.



Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся "терактом".

