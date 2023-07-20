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Бодренько пылает: В Сочи масштабный пожар на электроподстанции – видео
20.07.2023 17:25 Наталья Богинская

Бодренько пылает: В Сочи масштабный пожар на электроподстанции – видео

В курортном российском городе Сочи случился пожар на электроподстанции "Ахштырь", площадь которого достигла около 90 квадратных метров. 

По данным управления МЧС из Краснодарского края, возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Адлерском районе города. Случилось это около 11:30 утра, из-за чего в небо поднялся густой черный дым. Некоторые местные, характеризуя пожар, заявили, что горит "эпически".

На укрощение огня отправились экстренные службы. Они смогли локализовать огонь в 12:40, а потушили только через несколько часов после возгорания – в 14:10.

Также сообщается, что в результате пожара ограничили движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны. 

Причины пожара пока неизвестны, их выясняют соответствующие службы. Также нет информации о пострадавших или жертвах.
 

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