



Бодренько пылает: В Сочи масштабный пожар на электроподстанции – видео

В курортном российском городе Сочи случился пожар на электроподстанции "Ахштырь", площадь которого достигла около 90 квадратных метров.



По данным управления МЧС из Краснодарского края, возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Адлерском районе города. Случилось это около 11:30 утра, из-за чего в небо поднялся густой черный дым. Некоторые местные, характеризуя пожар, заявили, что горит "эпически".



На укрощение огня отправились экстренные службы. Они смогли локализовать огонь в 12:40, а потушили только через несколько часов после возгорания – в 14:10.



Также сообщается, что в результате пожара ограничили движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны.



Причины пожара пока неизвестны, их выясняют соответствующие службы. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

