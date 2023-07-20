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20.07.2023 22:04 Алина Груднева

Блокировка шоссе Аялон: полиция применила водометы

Вечером, 20 июля, демонстранты, выступающие против правовой реформы, ненадолго заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве.

К разгону протестующих с проезжей части присоединилась конная полиция.

По данным 12-го канала, также были применены водометы. В итоге, демонстрантов отогнали на обочину. Акции протеста стартовали незадолго до вечернего обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.

Демонстрации проходят по всей стране. В Раанане и Рамат-ха-Шарон протестующие пытаются заблокировать перекрестки.

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