



Блокировка шоссе Аялон: полиция применила водометы

Вечером, 20 июля, демонстранты, выступающие против правовой реформы, ненадолго заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве.



К разгону протестующих с проезжей части присоединилась конная полиция.



По данным 12-го канала, также были применены водометы. В итоге, демонстрантов отогнали на обочину. Акции протеста стартовали незадолго до вечернего обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.



Демонстрации проходят по всей стране. В Раанане и Рамат-ха-Шарон протестующие пытаются заблокировать перекрестки.

