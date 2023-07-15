Новости » Происшествия
Блокировка кортежа Нетаниягу в Фурейдис: двое задержанных
15.07.2023 14:16 Алина Груднева

Блокировка кортежа Нетаниягу в Фурейдис: двое задержанных

Утром, 16 июля, полиция задержала двух подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе вчерашней акции протеста в Фурейдис, во время которой был заблокирован кортеж премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Их также подозревают в неподчинении приказу офицера разблокировать дорогу. Жители Фурейдис были доставлены на допрос, по окончании которого их отпустили домой.

Это, по сути, является первым официальным подтверждением информации о том, что заблокированным на дороге в ходе акции протеста против насилия в арабском секторе оказался именно кортеж Нетаниягу. Сам премьер-министр ситуацию не комментировал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы