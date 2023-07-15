Блокировка кортежа Нетаниягу в Фурейдис: двое задержанных
Утром, 16 июля, полиция задержала двух подозреваемых в нарушении общественного порядка в ходе вчерашней акции протеста в Фурейдис, во время которой был заблокирован кортеж премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Их также подозревают в неподчинении приказу офицера разблокировать дорогу. Жители Фурейдис были доставлены на допрос, по окончании которого их отпустили домой.
Это, по сути, является первым официальным подтверждением информации о том, что заблокированным на дороге в ходе акции протеста против насилия в арабском секторе оказался именно кортеж Нетаниягу. Сам премьер-министр ситуацию не комментировал.
עשרות מתושבי פורידיס שמוחים נגד האלימות בחברה הערבית, חסמו את הצומת הסמוך ליישוב. המשטרה מנסה להדוף את המפגינים ולפתוח מחדש את הצומת— כאן חדשות (@kann_news) July 14, 2023
(אורלי אלקלעי, צילום: מטה המאבק בפשיעה הערבית) pic.twitter.com/Xe5GGbLUrL