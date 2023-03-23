Блокада шоссе Аялон: привлечена конная полиция
К попыткам расчистить заблокированное шоссе Аялон от протестующих привлекли конную полицию.
Правоохранители предупредили сотни демонстрантов, что применят силу, если те разойдутся.
Демонстранты с флагами отказываются подчиняться полиции.
Как сообщалось ранее, полиция применила водометы против перекрывших Аялон.
תיעוד: מכת"זית מפנה מפגינים סמוך למחלף לה גווארדיה בתל אביב@SivanSisay @daniel_elazar— כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2023
(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/VAZKwnZDZ9
חסום כביש איילון..👇 pic.twitter.com/n6D3rg6IrW— חדשות מכל העולם🌏News-Fox (@kisis007) March 23, 2023