



Блокада шоссе Аялон: привлечена конная полиция

К попыткам расчистить заблокированное шоссе Аялон от протестующих привлекли конную полицию.



Правоохранители предупредили сотни демонстрантов, что применят силу, если те разойдутся.



Демонстранты с флагами отказываются подчиняться полиции.



Как сообщалось ранее, полиция применила водометы против перекрывших Аялон.

