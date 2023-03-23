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Блокада шоссе Аялон: привлечена конная полиция
23.03.2023 15:03 Алина Груднева

Блокада шоссе Аялон: привлечена конная полиция

К попыткам расчистить заблокированное шоссе Аялон от протестующих привлекли конную полицию.

Правоохранители предупредили сотни демонстрантов, что применят силу, если те разойдутся.

Демонстранты с флагами отказываются подчиняться полиции.

Как сообщалось ранее, полиция применила водометы против перекрывших Аялон.
 

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