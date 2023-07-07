



Блогер рассказала об эпическом провале с голой женщиной в раздевалке спортклуба

Эбони Дэй, известная в TikTok как @ebonyday10, была огорчена после неловкой стычки с обнаженной женщиной в спортзале, которая выглядела “такой злой” на нее. Она не поняла почему, пока не ушла из раздевалки, и все стало “до ужаса ясным”.



“Я вошла в раздевалку спортзала, и там была дама, голая, совершенно голая. У меня было слишком много вещей, поэтому я положила свой телефон под мышку, не понимая, что камера направлена ​​наружу – в сторону обнаженной женщины”, – начала свой рассказ Эбони. “Я не знаю, почему я просто не положила свой телефон на пол”.



Затем Эбони объяснила, что стала складывать вещи в свой шкафчик, пока ее телефон все еще находится под мышкой.



“Итак, я кладу свои вещи в шкафчик, а потом оборачиваюсь, а она смотрит на меня, как на психопатку, и я такая… почему она так на меня смотрит?. Я выхожу из раздевалки спортзала и беру телефон в руки”.



А потом у Эбони было ужасное осознание того, что фонарик на ее смартфоне все время был включен.



“Я просто стояла в коридоре, глядя на фонарик на моем телефоне, а затем думала о диком взгляде женщины в раздевалке, И я наконец поняла, что она подумала, что я снимаю ее на видео”, – поделилась Эбони.



“Неудивительно, что она уставилась на меня. Я смотрел на нее так: “Что с тобой? Почему ты выглядишь такой злой?” Вау, я не думаю, что когда-нибудь снова смогу зайти в этот спортзал”.