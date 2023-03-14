



Благодаря агенту под прикрытием арестованы 25 арабских наркоторговцев

Около 400 сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по поимке 25 подозреваемых в незаконном обороте оружия и наркотиков.



Среди задержанных несколько палестинцев из Иудеи и Самарии и несколько жителей Израиля, а также женщина, которая пользуясь своим израильским гражданством перевозила некоторых наркоторговцев и оружие на своем автомобиле через КПП. Самому молодому фигуранту дела 19 лет, самому старшему за пятьдесят. Некоторые фигуранты дела уже известны системе безопасности и привлекались к ответственности за совершение преступлений, связанных с терроризмом.



На некоторых из задержанных у служб безопасности уже имеется досье, собранное агентом под прикрытием, известным как "Шуфель", который в течение последних восьми месяцев действовал по всей Иудее и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме и Лоде..Он совершил десятки сделок и приобрел 31 единицу оружия, в том числе 22 пистолета , 9 автоматов и три гранаты. Некоторые штурмовые винтовки были переделаны из пневматического оружия для страйкбола в стандартное оружие, способное убивать.



Рано утром следствие перешло в открытую фазу. Около 400 полицейских района Иерусалима при содействии солдат Магав, других полицейских подкреплений, в том числе специальных подразделений израильской полиции, сил ЦАХАЛа, полицейских собак и других, совершили обыск в домах подозреваемых в торговле оружиев и незаконном обороте наркотиков. Аресты были произведены одновременно в Лоде, Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.



При обыске у подозреваемых было изъято несколько единиц оружия, а также конфискованы 3 автомобиля. Сегодня подозреваемые будут доставлены в суд для установления срока их содержания под стражей для продолжения следственных мероприятий.



Начальник полиции Яаков Шабтай прокомментировал эту деятельность и сказал: "Я поздравляю иерусалимский округ и его главу, суперинтенданта Дорона Тургемана с впечатляющим достижением в использовании агента под прикрытием".

