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Бизнесмена Коломойского внесли в российский список террористов и экстремистов
02.10.2023 19:45 Наталья Богинская

Бизнесмена Коломойского внесли в российский список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов. Примечательно, что он попал в национальную часть реестра, куда обычно добавляют людей с российским гражданством.

Также в список попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук, бывший нардеп Украины Олег Ляшко, украинский военный Константин Гришин и командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Коломойский – один из богатейших украинцев по версии американского журнала Forbes. В декабре 2022 года его состояние оценивалось в 850 млн долларов. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Коломойского украинского гражданства.

В России Коломойского обвиняют в применении запрещенного оружия на востоке Украины. По версии следствия, бизнесмен участвовал в военной операции против сепаратистов. В 2014 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.

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