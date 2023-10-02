



Бизнесмена Коломойского внесли в российский список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского бизнесмена Игоря Коломойского в реестр террористов и экстремистов. Примечательно, что он попал в национальную часть реестра, куда обычно добавляют людей с российским гражданством.



Также в список попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук, бывший нардеп Украины Олег Ляшко, украинский военный Константин Гришин и командир полка "Азов" Андрей Билецкий.



Коломойский – один из богатейших украинцев по версии американского журнала Forbes. В декабре 2022 года его состояние оценивалось в 850 млн долларов. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Коломойского украинского гражданства.



В России Коломойского обвиняют в применении запрещенного оружия на востоке Украины. По версии следствия, бизнесмен участвовал в военной операции против сепаратистов. В 2014 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.