



Бизнесмена из Ор-Йегуда ранили выстрелом в живот, пытаясь отобрать часы

В прошлый вторник, около 23:00, люди в масках устроили засаду на известного полиции бизнесмена у входа в один из домов в Ор-Йегуда. По словам подозреваемого, преступники безуспешно пытались отобрать у него находившиеся на нем роскошные часы стоимостью несколько сотен тысяч шекелей. Когда им это не удалось, один из них достал пистолет и выстрелил ему в живот, после чего они скрылись с места преступления.



Вызванные на место происшествия парамедики MADA оказали бизнесмену помощь, и он был доставлен в больницу "Шиба Тель Хашомер" в состоянии средней тяжести. В то же время на место происшествия прибыли сотрудники полиции участка Месубим, которые собрали первые данные и записи камер наблюдения, пытаясь установить местонахождение причастных к преступлению.



Есть подозрение, что те, кто участвовал в попытке ограбления, следили за бизнесменом, и что они могли знать его и знать стоимость часов, которые он носил. Также возникло подозрение, что это может быть та же модель поведения банды грабителей элитных часов, которая действовала в Тель-Авиве в течение последних двух лет.



Эта же опасная банда, члены которой грабят элитные часы, стоимость которых может составлять от сотен тысяч шекелей до миллионов шекелей, в последние месяцы нападает на граждан, за которыми они ведут целенаправленное наблюдение и охоту. Подозреваемые в общей сложности награбили десять элитных часов общей стоимостью около 8 миллионов шекелей.

