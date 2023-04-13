



Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на миллионы шекелей

Эхуд Цафарири, владелец компании Self-Employed Slip TBO , которая предоставляет платежные ведомости самозанятым людям и работникам службы доставки, включая курьеров Walt, был арестован в прошлом месяце по подозрению в налоговых правонарушениях на сумму 16 миллионов шекелей.



Налоговая служба зщаявила, что компания засчитывала счета-фактуры фиктивно, чтобы скрыть наем курьеров "в темную" и уменьшить налоговую ответственность компании. Зафарири был арестован 13 марта и освобожден в тот же день под домашний арест.



Согласно подозрению, с января 2021 года компания выписала фиктивные счета-фактуры на общую сумму около 80 миллионов шекелей, по которым сумма налога составляет около 16 миллионов шекелей.

