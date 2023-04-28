



Бил кулаками и ногами: житель Бейтар-Илит напал на полицейских

В пятницу, 28 апреля, житель Бейтар-Илит во время его задержания напал на полицейских.



Об этом сообщает Аруц Шева.



По данным издания, в полицию поступило сообщения о криках, доносившихся из квартиры. По прибытии правоохранители попросили мужчину предъявить документы. Тот в ответ напал на полицейских, нанеся им удары кулаками и ногами.



Для задержания буйного жителя было вызвано подкрепление. В итоге, его удалось арестовать и отправить на допрос.



В результате происшествия легкие травмы получили два офицера. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



После допроса 27-летний житель Бейтар-Илит предстал перед судом, где было решено оставить его под стражей до следующего воскресенья.