



Безумный прогноз: понижение температуры; гроза, дождь и сильная жара



Израильские синоптики сообщают о том, что сильная жара продолжится и в ближайшие дни. Произойдет небольшое понижение температуры, пройдут дожди, сопровождаемые грозами.



В понедельник будет частично облачно. Понижение температуры произойдет преимущественно в горах и во внутренних районах страны, однако в большинстве районов сохранится сильная или экстремальная жара. Возможны моросящие и небольшие локальные дожди, сопровождаемые на востоке страны и на юге единичными грозами.



Во вторник частично облачно с очередным небольшим понижением температуры. Будет ощущаться ослабление тепловой нагрузки. На северо-востоке страны возможны моросящие и небольшие локальные дожди, сопровождаемые отдельными грозами.



В среду ожидается ослабление тепловых нагрузок.

