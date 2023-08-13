Новости » Происшествия
Безумный прогноз: понижение температуры; гроза, дождь и сильная жара
13.08.2023 19:01 Аркадий Бочаровский

Безумный прогноз: понижение температуры; гроза, дождь и сильная жара


Израильские синоптики сообщают о том, что сильная жара продолжится и в ближайшие дни. Произойдет небольшое понижение температуры, пройдут дожди, сопровождаемые грозами.

В понедельник будет частично облачно. Понижение температуры произойдет преимущественно в горах и во внутренних районах страны, однако в большинстве районов сохранится сильная или экстремальная жара. Возможны моросящие и небольшие локальные дожди, сопровождаемые на востоке страны и на юге единичными грозами.

Во вторник частично облачно с очередным небольшим понижением температуры. Будет ощущаться ослабление тепловой нагрузки. На северо-востоке страны возможны моросящие и небольшие локальные дожди, сопровождаемые отдельными грозами.

В среду ожидается ослабление тепловых нагрузок.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы