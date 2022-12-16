



Безумная погоня в центре Тель-Авива: подозреваемый сбежал



Серьезный криминальный инцидент, закончившийся паникой и бегством подозреваемого произошел вчера в Тель-Авиве.



15 декабря подозрительный автомобиль скрылся с полицейского поста, установленного на улице Жаботински в Рамат-Гане, и был остановлен в результате погони возле железнодорожной станции "Савидор Центр" в Тель-Авиве. В автомобиле был обнаружен подозрительный предмет, и полицейские детективы, вызванные на место происшествия, разбираются в инциденте.



Инцидент вскоре после 20:00. По неясной на данный момент причине полиция развернула блок-пост в Рамат-Гане. Подозрительный автомобиль скрылся с блок-поста, двигаясь в сторону Тель-Авива. Полицейские начали преследование, которое закончилось очень близко к железнодорожной станции Савидор, которая была переполнена людьми.



Полиция сообщила, что во время погони из автомобиля был выброшен какой-то предмет. После того, как полицейским удалось остановить автомобиль, один из подозреваемых был арестован, а второй скрылся с места происшествия.



В район железнодорожной станции были стянуты многочисленные силы, которые перекрыли движение в этом районе. Полиция подчеркивает, что подоплека инцидента носит криминальный характер. Силы работают над тем, чтобы освободить движение в этом районе, а также начали поиски второго подозреваемого.