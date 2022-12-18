



Безумие: житель Умм эль-Фахм несся со скоростью 209 километров в час



Водитель, ехавший со скоростью более 200 км/ч, был остановлен сотрудниками дорожной полиции, которые лишили его прав на 30 дней.



Сотрудники Национальной дорожной полиции зафиксировали с помощью прибора для измерения скорости частный автомобиль, несшийся со скоростью 209 км/ч по шоссе № 6 в районе развязки Нахшоним.



Водитель, 33-летний житель Умм эль-Фахма, был задержан, допрошен и вызван в суд для ускоренного разбирательства. Его водительские права были приостановлены на 30 дней.

