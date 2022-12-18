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Безумие: житель Умм эль-Фахм несся со скоростью 209 километров в час
18.12.2022 11:02 Аркадий Бочаровский

Безумие: житель Умм эль-Фахм несся со скоростью 209 километров в час


Водитель, ехавший со скоростью более 200 км/ч, был остановлен сотрудниками дорожной полиции, которые лишили его прав на 30 дней. 

Сотрудники Национальной дорожной полиции зафиксировали с помощью прибора для измерения скорости частный автомобиль, несшийся со скоростью  209 км/ч по шоссе № 6 в районе развязки Нахшоним.

Водитель, 33-летний житель Умм эль-Фахма, был задержан, допрошен и вызван в суд для ускоренного разбирательства. Его водительские права были приостановлены на 30 дней.
 

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