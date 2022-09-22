



Безумие на открытии магазина Nike в Тель-Авиве



Большие безобразия произошли вечером 21 сентября на открытии нового магазина Nike в Тель-Авиве в Мигдаль Сарона.



Толпы людей, желавших первыми приобрести новейшие модели модной спортивной обуви выстроились в огромную очередь задолго до официального открытия магазина.



Как только двери распахнулись многие из очереди бросились ко входу, сметая и круша все на своем пути. Люди силой прорывались в магазин, создавая реальную опасность для себя и окружающих. Лишь через час ситуацию удалось взять под контроль.



מה שקורה בחנות החדשה של נייקי בת״א זה טירוף 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rDloHxW7kp — JAKE (@Jake355) September 21, 2022