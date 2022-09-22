Безумие на открытии магазина Nike в Тель-Авиве
Большие безобразия произошли вечером 21 сентября на открытии нового магазина Nike в Тель-Авиве в Мигдаль Сарона.
Толпы людей, желавших первыми приобрести новейшие модели модной спортивной обуви выстроились в огромную очередь задолго до официального открытия магазина.
Как только двери распахнулись многие из очереди бросились ко входу, сметая и круша все на своем пути. Люди силой прорывались в магазин, создавая реальную опасность для себя и окружающих. Лишь через час ситуацию удалось взять под контроль.