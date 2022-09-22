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Безумие на открытии магазина Nike в Тель-Авиве
22.09.2022 07:40 Аркадий Бочаровский

Безумие на открытии магазина Nike в Тель-Авиве


Большие безобразия произошли вечером 21 сентября на открытии нового магазина Nike в Тель-Авиве в Мигдаль Сарона.

Толпы людей, желавших первыми приобрести новейшие модели модной спортивной обуви выстроились в огромную очередь задолго до официального открытия магазина.

Как только двери распахнулись многие из очереди бросились ко входу, сметая и круша все на своем пути. Люди силой прорывались в магазин, создавая реальную опасность для себя и окружающих. Лишь через час ситуацию удалось взять под контроль.
 

 
 

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