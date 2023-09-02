



Беженцы из Эритреи столкнулись с полицией в ходе протеста против режима страны

Беженцы из Эритреи, протестующие против правительства страны, столкнулись с полицией в Тель-Авиве 2 сентября, когда они митинговали возле мероприятия, проводимого посольством Эритреи.



Полицейские открыли огонь в воздух, когда сотни протестующих прорвались через полицейские заграждения на улице Яд Харуцим. Полицейские были вынуждены открыть предупредительный огонь, поскольку сочли, что их жизни угрожает опасность.



По данным газеты “Гаарец”, полиция также использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу. Участники беспорядков разбили окна и напали на офицеров, а полиция избила некоторых протестующих дубинками.



В заявлении полиции говорится, что 12 офицеров получили ранения после того, как участники беспорядков бросали в них камни и деревянные доски. Некоторые из них были доставлены в больницу.