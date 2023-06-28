



Бежавших из Шебекино хотят привлечь к уголовной ответственности

Бежавших от обстрелов жителей белгородского Шебекино хотят привлечь к уголовной ответственности из-за питомцев, оставленных в квартирах, поскольку животные умирают, вследствие отчего городу грозят тиф и чума. Заявления уже в полиции и Госдуме.



Об этом сообщает сегодня, 28 июня, телеграм-канал Shot.



«Своё хладнокровное решение правозащитники объяснили так: спасаясь, местные оставили в квартирах живность без еды и воды. Одни — в спешке и надежде скоро вернуться, другие — специально и навсегда. И теперь это грозит эпидемиологической вспышкой, холерой, тифом, чумой и прочим страшным. Что рано или поздно разойдётся от разлагающихся трупов животных», — пишет Shot.

