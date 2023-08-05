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Бездыханное тело мужчины нашли в квартире в Тель-Авиве
05.08.2023 16:25 Алина Груднева

Бездыханное тело мужчины нашли в квартире в Тель-Авиве

Днем, 5 августа, в квартире в Тель-Авиве был обнаружен 60-летний мужчина без сознания.

Прибывшие на место происшествия медики провели все необходимые реанимационно-спасательные мероприятия.

В конечном итоге, они были вынуждены констатировать смерть мужчины. Причина устанавливается.

За несколько часов до этого в Рамат-Гане обнаружили без сознания 40-летнего мужчину с признаками теплового удара на фоне экстремальной жары. Его госпитализировали в больницу "Ихилов".
 

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