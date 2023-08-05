



Бездыханное тело мужчины нашли в квартире в Тель-Авиве

Днем, 5 августа, в квартире в Тель-Авиве был обнаружен 60-летний мужчина без сознания.



Прибывшие на место происшествия медики провели все необходимые реанимационно-спасательные мероприятия.



В конечном итоге, они были вынуждены констатировать смерть мужчины. Причина устанавливается.



За несколько часов до этого в Рамат-Гане обнаружили без сознания 40-летнего мужчину с признаками теплового удара на фоне экстремальной жары. Его госпитализировали в больницу "Ихилов".

