



Без ордера и объяснений: полиция вломилась к женщине-инвалиду в Мигдаль Ха Эмек



Минувшей ночью сон мирной семьи в городе Мигдаль Ха Эмек был нарушен внезапным полицейским рейдом.



Семь вооруженных офицеров полиции вломились в дом женщины-инвалида Дианы.



У них не было ордера на обыск и они не представили никаких объяснений. Полицейские бросили мужу Дианы: “Это вам не касается, просто стойте в стороне”.



Дом семьи обыскали и перевернули вверх дном.



Полиция позднее объяснила, что обыск был частью более обширной операции по задержанию восьми разыскиваемых персон в Мигдаль Ха Эмек, и стал результатом “ошибки в идентификации”. Полицейские принесли извинения за произошедшее.









