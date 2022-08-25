Новости » Происшествия
Без ордера и объяснений: полиция вломилась к женщине-инвалиду в Мигдаль Ха Эмек
25.08.2022 12:07 Аркадий Бочаровский

Без ордера и объяснений: полиция вломилась к женщине-инвалиду в Мигдаль Ха Эмек


Минувшей ночью сон мирной семьи в городе Мигдаль Ха Эмек был нарушен внезапным полицейским рейдом.

Семь вооруженных офицеров полиции вломились в дом женщины-инвалида Дианы.

У них не было ордера на обыск и они не представили никаких объяснений. Полицейские бросили мужу Дианы: “Это вам не касается, просто стойте в стороне”.

Дом семьи обыскали и перевернули вверх дном.

Полиция позднее объяснила, что обыск был частью более обширной операции по задержанию восьми разыскиваемых персон в Мигдаль Ха Эмек, и стал результатом “ошибки в идентификации”. Полицейские принесли извинения за произошедшее.




 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы