



Бетономешалка задавила велосипедиста в Тель-Авиве и уехала с места происшествия

60-летний водитель электровелосипеда погиб в воскресенье, 4 июня, попав под бетономешалку на перекрестке Хольц на дороге Кибуц Галуйот в Тель-Авиве. Полиция начала расследование обстоятельств аварии и арестовала скрывшегося с места происшествия водителя в промышленной зоне в Холоне.



Медики скорой помощи Шай Бахар и Мидан Бен Йоаш сказали: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мужчину, лежащего на дороге без пульса и дыхания, с многочисленными системными травмами. Нам сказали, что его сбил грузовик. Мы провели медицинские тесты, у него не было признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть".



Это 155-й случай смерти на дорогах с начала года, на семь смертей меньше, чем за соответствующий период до того же дня в прошлом году. С начала 2023 года погибли 11 водителей электрических велосипедов.